Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить экс-участника группы Centr Слима

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру из-за концерта рэпера Слима в Екатеринбурге

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что обратилась в МВД РФ и Генеральную прокуратуру из-за выступления рэпера Slimus (Слима) в Екатеринбурге.

«Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — отметила общественный деятель.

Мизулина опубликовала видеообращение экс-участника группы Centr, в котором музыкант высказывался против СВО. Она также приложила скриншот текста одной из песен рэпера от 2020 года, в которой тот просил «впустить» его на Украину. Слим также обращается к президенту Зеленскому с просьбой исключить его из базы «Миротворец». Музыкант попал в нее, поскольку проводил концерты в Крыму.

Концерт Екатеринбурге Слима должен пройти 15 июля. У музыканта также в этом месяце запланированы выступления в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В августе Slimus выступит в Москве и Калининграде.

В 2020 году сообщалось, что активисты одного из православных движений обратились в Генпрокуратуру России из-за клипа на песню «С легким паром» рэперов Slimus и Ивана Особова. Они просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 148 («Оскорбление чувств верующих»). Артисты удалили ролик и извинились.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) поблагодарил за то, что его выгнали из Дубая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами