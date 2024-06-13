Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить экс-участника группы Centr Слима

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что обратилась в МВД РФ и Генеральную прокуратуру из-за выступления рэпера Slimus (Слима) в Екатеринбурге.

«Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — отметила общественный деятель.

Мизулина опубликовала видеообращение экс-участника группы Centr, в котором музыкант высказывался против СВО. Она также приложила скриншот текста одной из песен рэпера от 2020 года, в которой тот просил «впустить» его на Украину. Слим также обращается к президенту Зеленскому с просьбой исключить его из базы «Миротворец». Музыкант попал в нее, поскольку проводил концерты в Крыму.

Концерт Екатеринбурге Слима должен пройти 15 июля. У музыканта также в этом месяце запланированы выступления в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В августе Slimus выступит в Москве и Калининграде.

В 2020 году сообщалось, что активисты одного из православных движений обратились в Генпрокуратуру России из-за клипа на песню «С легким паром» рэперов Slimus и Ивана Особова. Они просили возбудить против музыкантов уголовное дело по статье 148 («Оскорбление чувств верующих»). Артисты удалили ролик и извинились.

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