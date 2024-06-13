Максим Аверин ушел из Театра сатиры

Актер Максим Аверин сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что уходит из Театра сатиры.

Аверин рассказал, что готовится к переходу из Театра сатиры в московский государственный театр Ленком Марка Захарова «Ленком». Артист планирует выступать в «Ленкоме» в новом театральном сезоне по приглашению его директора Марка Варшавера.

«Для меня честь играть на легендарной сцене «Ленкома» в этой прославленной труппе», — заявил Аверин.

7 июня стало известно, что в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

8 июня директор Театра Сатиры Игорь Берлин покинул пост руководителя учреждения.

Ранее Машков заявил о совместной работе театра Табакова и «Современника».