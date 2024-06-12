Муцениеце обратилась к Прилучному: «Вижу, как у вас все хорошо с супругой»

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ей от бывшего мужа Павла Прилучного ничего не надо, кроме честных алиментов на детей. Об этом знаменитость рассказала во влоге, опубликованном на YouTube.

«Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики, конечно», — заявила артистка.

На видео Муцениеце пожаловалась на то, что у нее уходит много на ремонт бани. Она добавила, что также значительную сумму потратила на суды с бывшим супругом Павлом Прилучным. Затем артистка назвала звезду «Мажора» хорошим и классным парнем и вспомнила, что тот проиграл суд. Звезда посетовала, что супруг не может с достоинством принять свой проигрыш.

«Ну, можно же просто принять эту ситуацию так: «Ладно, я был неправ. Действительно, надо, наверное, давать деньги на своих же собственных детей, помогать воспитывать». Не мне же на шубы и «Ролексы»!» — возмутилась знаменитость.

Муцениеце объяснила, что решила подать иск против Прилучного, чтобы все было по-честному. Она отметила, что взрослые люди «несут ответственность за своих детей и должны обеспечивать им достойный уровень жизни».

Агата Муцениеце растит двоих детей от коллеги Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

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