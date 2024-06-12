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В Словении отменили спектакль с российской балериной

В МИД Украины сообщили об отмене выступления балерины Светланы Захаровой в Словении

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Пресс-служба Modanse

В Словении отменили выступление российской примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Об этом сообщают в Telegram-канале Министерства иностранных дел Украины.

Спектакль с Захаровой должен был пройти 20 августа на «Фестивале Любляна».

По данным МИДа Украины, отмене российской балерины способствовала комплексная работа посольства их страны с представителями словенских государственных учреждений и при содействии украинской общины в Словении.

«Русская культура — культура агрессии, террора, экспансии и пропаганды. Благодарим наших партнеров за недопущение распространения российского так называемого «великого искусства» на мировых сценах и площадках», — заявили в МИД Украины.

Светлана Захарова начала свою карьеру балерины в 1996 году в Мариинском театре, где была солисткой до 2003-го. После ухода оттуда она стала прима-балериной Большого театра. В 2008-м танцовщица удостоилась звания народной артистки России. Она также выступает в миланском театре «Ла Скала».

Известно, что Захарова является членом партии «Единая Россия» и депутатом Государственной думы V созыва.

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