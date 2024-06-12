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«Рыжий» из «Иванушек» рассказал об угрозах жене

Певец Григорьев-Апполонов заявил, что фанатки угрожали его жене

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Natalia Shakhanova/Global Look Press

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался в беседе с Voice, что фанатки угрожали его жене.

Григорьев-Апполонов вспомнил, как во время гастролей ему позвонила обеспокоенная супруга. Она рассказала, что поклонницы мужа ломились в дверь, угрожали ей ножом и обещали побить. Тогда артист призвал жену вызвать полицию.

«Ментов вызывали. И грозились фанатки, и кричали вслед. Это все было. Ужас был. Был кошмар», — отметил исполнитель.

В июне другой участник «Иванушек International» Кирилл Туриченко вспомнил, как одна из поклонниц проникла в его квартиру. Девушка слезла с крыши с помощью троса, чтобы пробраться в жилье кумира. Тогда Андрей Григорьев-Апполонов отметил, что любовь некоторых фанаток была «безграничная, безрассудная и умопомрачительная».

По словам Григорьева-Апполонова, в конце 90-х у него в подъезде проводили экскурсии — к его дому приезжали школьные классы из разных городов России. Артист рассказывал, что даже не мог вызвать такси без внимания фанаток. Его могли окружить около 50 поклонниц.

Ранее солист «На-На» вспомнил, как женился на фанатке.

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