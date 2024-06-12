Машков заявил о совместной работе театра Табакова и «Современника»

Директор театра «Современник» и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков заявил в беседе с ТАСС о сотрудничестве двух учреждений культуры.

Машков заявил, что планирует объединить художественные советы театров. Худрук театра Табакова заявила, что ему нравится, когда артисты берут на себя дополнительную ответственность за то, что происходит на работе.

Машков объяснил, что объединением художественных советов хочет развивать ту линию, которую начали основатели «Современника» и театра Табакова.

«Линию русского психологического театра, где центром сцены является артист — артист со всеми его чувствами и живыми эмоциями», — заявил режиссер.

Машков отметил, что театры в последние годы активно сотрудничали между собой.

«Мы будем опираться только на таланты артистов, таланты художников, драматургов. Сейчас у театра есть планы и задумки, если мы поймем друг друга, эти задумки выйдут», — рассказал артист.

7 июня в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Ранее в Театре на Малой Ордынке прокомментировали объединение с Театром сатиры.