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Умерла французская певица Франсуаза Арди

Французская певица и актриса Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет

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Shutterstock

Французская певица и актриса Франсуаза Арди ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил сын артистки, музыкант Тома Дютронк.

«Мама ушла», — написал он.

Музыкант не раскрыл обстоятельства ее смерти. При этом известно, что Арди на протяжении многих лет боролась с лимфомой. В 2019 году артистка сообщила, что у нее выявили новое онкологическое заболевание. В марте 2024 года исполнительница заявила, что она больше никогда не сможет петь.

В 2006 году Арди была награждена Большой медалью французского шансона, учрежденной Французской академией. В 2023 году ее включили в список 200 величайших певиц всех времен по версии американского журнала Rolling Stone.

Помимо музыкальной карьеры, Арди также сыграла в нескольких кинокартинах. Роль в фильме «Большой Приз» (1966) принесла ей наибольшую популярность. Кроме того, артистка долгое время сотрудничала с модными домами Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и Andr Courr ges.

До этого сообщалось, что на 77-м году жизни скончалась англо-французская актриса и певица Джейн Биркин.

Ранее в США умерла 31-летняя певица Кэт Дженис.

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