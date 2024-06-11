Звезда «Бригады» рассказала о кризисе в театральной сфере

Актриса Дарья Повереннова заявила в беседе с NEWS.ru, что театральная сфера испытывает кризис и дефицит профессионалов, которые могли бы занимать руководящие должности.

«Скамейка запасных художественных руководителей, главных режиссеров, она, по-моему, практически пустая, и все крутые режиссеры практически разобраны», — поделилась артистка.

Повереннова также считает, что есть люди, достойные быть художественными руководителями, однако пока их не заметило начальство. Актриса понадеялась, что такие лица будут удостоены внимания.

7 июня в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Ранее в Театре на Малой Ордынке прокомментировали объединение с Театром сатиры.