Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Бригады» рассказала о кризисе в театральной сфере

Актриса Повереннова заявила, что в театрах дефицит руководящих кадров

close
100%
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Актриса Дарья Повереннова заявила в беседе с NEWS.ru, что театральная сфера испытывает кризис и дефицит профессионалов, которые могли бы занимать руководящие должности.

«Скамейка запасных художественных руководителей, главных режиссеров, она, по-моему, практически пустая, и все крутые режиссеры практически разобраны», — поделилась артистка.

Повереннова также считает, что есть люди, достойные быть художественными руководителями, однако пока их не заметило начальство. Актриса понадеялась, что такие лица будут удостоены внимания.

7 июня в трех столичных театрах назначили новых руководителей. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова.

Все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Ранее в Театре на Малой Ордынке прокомментировали объединение с Театром сатиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами