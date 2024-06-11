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Гагарина раскрыла, готова ли стать новой Пугачевой

Певица Полина Гагарина заявила, что не стремится заменить Аллу Пугачеву

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Пресс-служба Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина призналась на пресс-конференции, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой на российской эстраде. Об этом сообщает NEWS.ru.

Гагарина заявила, что сама по себе. Артистка не намерена никого заменять.

«Мне не нужны какие-то статусы и звания «королева» или «царица». Мне вполне достаточно моего имени и фамилии. Я не для этого училась. То, что мне пишут люди после концертов, какие отзывы я получаю, — это для меня самая высшая награда», — поделилась исполнительница.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В июне певица Татьяна Буланова заявила, что Филипп Киркоров является преемником Аллы Пугачевой в России. Она назвала коллегу Примадонном. При этом исполнительница уточнила, что Пугачева – единственный артист в своем роде, как и сам Киркоров.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем Аллы Пугачевой.

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