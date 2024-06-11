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Гагарина отказалась озвучивать цену за концерт в «Лужниках»: «Это не окупаемо»

Певица Гагарина заявила, что уходит в большой минус из-за концерта в «Лужниках»

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Пресс-служба Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина призналась, что не получит прибыли со своего концерта в «Лужниках», отметив, что он станет благотворительным. Слова исполнительницы передает НСН.

«Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус. Это шоу не окупаемо. Я не буду озвучивать эти цифры, они фантастические», — заявила знаменитость.

Она добавила, что потратит даже часть собственных денег, ради грядущего шоу. По словам Гагариной, она просто хочет, чтобы подобное мероприятие состоялось в России.

Гагарина планирует выступить в «Лужниках» 29 июня. Она станет первой девушкой, которая организует настолько масштабное мероприятие на этой сцене. Режиссером-постановщиком шоу выступил Максим Мартынов. Он уверил, что зрителей ждут в мероприятии новые визуальные решения и необычные образы.

Недавно Гагарина призналась на пресс-конференции, что ее сын Андрей Кислов продолжает встречаться с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. В то же время исполнительница отметила, что наследнику пока рано думать о свадьбе.

Ранее продюсер раскрыл, как пострадал бывший муж Ивлеевой из-за вечеринки.

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