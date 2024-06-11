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В Париже ко Дню России сыграли гопак Мусоргского

В Париже в Русском доме науки и культуры прошел вечер Римского-Корсакова и Мусоргского

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Shutterstock

Лауреаты международных конкурсов: скрипачка Арсения Сибилева и пианист Тимофей Доля сыграли произведения русской классической музыки на концерте в Париже ко Дню России. Как передает ТАСС, творческая встреча состоялась в рамках проекта «Посольство мастерства».

«Вечер посвящен 180-летию Римского-Корсакова и 185-летию Мусоргского», — уточнила и.о. руководителя РДНК Светлана Жилина.

Музыканты исполнили в Большом зале Русского дома науки и культуры (РДНК) в Париже гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского, «Песню индийского гостя» из оперы «Садко» Николая Римского-Корсакова, произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Милия Балакирева, Александра Глазунова и Ефрема Цимбалиста.

Концерт посетили представители французской общественности и соотечественники.

Сибилев и Доля в июне уже во второй раз играют в Европе в рамках проекта «Посольство мастерства» — первый концерт они провели 8 июня в Люксембурге. Их гастроли завершатся концертом в Брюсселе 13 июня.

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