В Госдуме призвали судить Троянову «по законам» после ее слов о России

Актрису и телеведущую Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) нужно судить после ее высказываний о России. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила депутат Госдумы, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

«Ее надо <...> судить по российским законам», — сказала Драпеко.

11 июня Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится». До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

12 марта суд оставил Троянову в статусе иноагента, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием. В октябре 2023 года после выхода интервью Трояновой журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) активисты попросили признать актрису иноагентом, а также возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее в Совфеде назвали пьяным бредом слова Яны Трояновой о России.