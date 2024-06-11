Продюсер раскрыл, как пострадал бывший муж Ивлеевой из-за вечеринки

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что причиной падения гонораров рэпера Элджея стала скандальная вечеринка его бывшей жены Насти Ивлеевой. Об этом сообщает издание «Страсти».

«Безусловно, это связано с тем, что он очень много негатива по поводу себя сбрасывал в прессу. Какие-то отголоски от Насти Ивлеевой на нем тоже отразились. Ее голая вечеринка повлияла, к сожалению, на него», — заявил эксперт.

По словам Дворцова, сейчас у музыканта творческий спад, а гонорары упали в три раза. Элджей полностью приостановил свою концертную деятельность, отметил эксперт. В то же время продюсер уверен, что артист вновь может стать популярным, если реанимирует свою карьеру.

Недавно сообщалось, что полиция Новосибирска проверит Элджея на пропаганду наркотиков после того, как на творчество музыканта пожаловались общественники. Отмечалось, что музыкант должен выступить в Новосибирске на фестивале, который пройдет 15-16 июня.

Настя Ивлеева и Элджей рассекретили свой роман летом 2018 года. Осенью 2019-го они сыграли свадьбу, а 2021-м объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.

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