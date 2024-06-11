Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Милонов высказался о судьбе Яны Трояновой

Депутат Милонов заявил, что Яну Троянову нельзя пускать в Россию

close
100%
Кинокомпания «Коктебель»

Актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) нельзя пускать в Россию, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Его цитирует RT.

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — сказал он.

По мнению Милонова, Троянова переступила моральную черту.

Накануне актриса обвинила Россию в своем алкоголизме. Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Также она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян.

В ответ член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов усомнился в психическом здоровье звезды сериала «Ольга» и призвал не обращать на нее внимания.

Ранее шансонье Новиков возмутился, что участники «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) не могут петь на русском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами