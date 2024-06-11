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В Совфеде назвали пьяным бредом слова Яны Трояновой о России

Сенатор Гибатдинов усомнился в психическом здоровье актрисы Яны Трояновой

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Good Story Media

Слова о России актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом), запомнившейся по ролям маргинальных личностей, не нужно слушать, уверен член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Его цитирует NEWS.ru.

Сенатор усомнился в психическом здоровье звезды сериала «Ольга» и призвал не обращать на нее внимания.

«Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека. Троянова несет пьяный бред на большую аудиторию», — сказал член Совфеда.

Накануне актриса обвинила Россию в своем алкоголизме. Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Также она назвала заслуженными призывы уничтожать россиян.

Сейчас актриса проживает во Франции.

Ранее звезда «Сватов» раскритиковала актерские навыки Зеленского.

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