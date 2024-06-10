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Гоша Куценко о детстве: «Был маменьким сынком»

Актер Гоша Куценко заявил, что его детство было очень счастливым

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Денис Макаренко/РИА Новости

Актер Гоша Куценко признался в беседе с «Пятым каналом», что был послушным ребенком.

Куценко назвал себя в юношестве «маменьким сынком», которого очень любили. Артист отметил, что не испытывал в детстве никаких жизненных трудностей.

«Это была страна детей, я был абсолютно счастливым. В детстве мы гуляли, я шел из школы домой пешком через весь город», — поделился актер.

Куценко начал свою актерскую карьеру в 1991 году.

В июне 2024-го артист вспомнил, как в 1987 году демобилизовался из армии, приехал к родителям в Москву и поступил учиться в МИРЭА на факультет кибернетики. В институте он увлекся КВН и КСП, а после впервые в жизни попал в театр — он посетил спектакль театра имени Вахтангова по пьесе Марины Цветаевой «Три возраста Казановы».

По словам Куценко, во время представления он влюбился в актрису Елену Сотникову. Артист подошел к ней после спектакля, чтобы познакомиться.
Знакомство, признался Куценко, открыло для него мир, в котором люди читают стихи, любят друг друга, играют в театре и снимаются в кино.

Ранее Гоша Куценко объяснил, почему боится работать с детьми-актерами.

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