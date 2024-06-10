Александринский театр и «Звук» представили новый сезон подкаста «КультТех»

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась премьера второго сезона научпоп-подкаста «КультТех»: цифровые художники, контентные вселенные и другие технотренды от Александринского театра и HiFi-стриминга «Звук».

Если первый сезон подкаста «КультТех» был сфокусирован на театре и на всем, что с ним связано, то второй посвящен арту, визуальным искусствам и тем технотрендам, которые их меняют.

Во втором сезоне представители культуры и топ-менеджеры IT-компаний обсуждают тренды и тенденции на стыке высоких технологий и искусства.

Первые три выпуска подкаста — с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, генеральным директором HiFi-стриминга «Звук» Михаилом Ильичевым и арт-директором NFT-платформы VK Русланом Вяльцевым можно послушать в «Звуке». Далее каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю по средам.

По словам замдиректора Александринского театра по развитию и цифровизации Даниила Толмачева, «КультТех» — это не просто серия бесед с известными людьми, а практически научное исследование, попытка понять, как сфера культуры меняется из-за и благодаря цифровизации.

«Мы постарались в рамках десяти эпизодов представить очень разных гостей, которые сегодня находятся в авангарде этой трансформации. Среди наших гостей и представители институций с большой историей, и те, кто прямо сейчас запускает проекты, которые формируют основы нового опыта в цифровой среде», — сказал Даниил Толмачев.

Гендиректор HiFi-стриминга «Звук» Михаил Ильичев назвал «КультТех» «нашим голосом в бесконечном диалоге между технологиями и культурой».

«Во втором сезоне подкаста мы еще глубже проникаем в тонкости симбиоза цифры и искусства и обсуждаем нарастающие тренды. Один из которых — на создание целых контентных миров. Они помогают расширять присутствие персонажей и сюжетов, плавно перетекая из одного формата в другой, дополняя друг друга и вдыхая совершенно новые прочтения», — отметил он.