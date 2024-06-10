Овечкин и Шубская заказали торт на четырехлетие сына за 250 тысяч рублей

Хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская купили торт за 250 тысяч рублей на день рождения сына. Об этом рассказала кондитер Марина Синицкая в беседе с изданием «Страсти».

По словам Синицкой, Овечкин и Шубская хотели эффектный, большой и красивый торт на четырехлетие сына Ильи. Они выбрали концепцию многоярусного торта. В нижнем ярусе кондитер сделала съедобный гараж, в котором стоит фигурка сына спортсмена на спортивной машине.

«Дверь гаража эпично вспыхнула огнем, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья!» — отметила кондитер.

По словам Синицкой, десерт весил больше 30 кг и был высотой в 120 см.

Овечкин официально зарегистрировал отношения с Анастасией Шубской 8 августа 2016 года. Само торжество состоялось в Барвихе 8 июля 2017 года. Президент России Владимир Путин передавал супругам письменное поздравление, которое они показывали в соцсетях. 18 августа 2018 года у пары родился первенец Сергей, а 27 мая 2020 года у Овечкиных появился сын Илья.

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