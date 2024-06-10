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Меган Ти Сталлион стала жертвой дипфейк-порно

Рэперша Меган Ти Сталлион разрыдалась из-за дипфейк-порно с ее образом

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Global Look Press

Рэперша Меган Ти Сталлион (Megan Thee Stallion) стала жертвой дипфейк-порно. Об этом сообщает Page Six.

Артистка разрыдалась во время концерта в Тампе (Флорида, США) во время гастрольного тура «Hot Girl Summer». Она прикрыла глаза, чтобы перестать плакать, во время исполнения трека «Кобра».

По мнению журналистов, срыв 29-летней Меган может быть связан с тем, что недавно по сети распространился порноролик с ее образом, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.

«Это ненормально — как вы из кожи вон лезете, чтобы задеть меня, когда я на вершине. Вы перебираете. Я больше не спущу такого с рук», — писала она накануне в соцсетях.

Накануне артистка рассказала о депрессии после пережитой в 2020 году стрельбы.

«Как от темнокожей женщины, от меня ждут, что я буду сносить удары, принимать поражения, терпеть порку и справляться с этим изящно. Но я человек, а со мной долго обращались не как с человеком. Как будто все привыкли, что я только веселая и смешная тусовщица», — говорит Сталлион.

Ранее создатель «Города грехов» Фрэнк Миллер рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

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