Пахмутова о Людмиле Зыкиной: «это сочетание лучшего, что есть в русском человеке»

Композитор Александра Пахмутова призналась, что считает советскую и российскую певицу Людмилу Зыкину «настоящим русским талантливым человеком». Об этом она рассказала kp.ru.

«Я много раз слышала ее вживую, была на ее концертах, она пела мои песни... Но дело не в этом. Зыкина — это сочетание всего лучшего, что есть в русском человеке. Она является олицетворением и русской души, и русской природы. <....> Все это было в ее голосе, в ее песнях, которые она исполняла с безупречным вкусом», — сказала композитор.

По ее мнению, современным молодым артистам стоит поучиться у Зыкиной идеальной подаче народной песни. Пахмутова добавила, что певица была неленивым человеком, которому «всегда было интересно новое».

10 июня исполняется 95 лет со дня рождения Людмилы Зыкиной. Уникальный голос и невероятное трудолюбие принесли артистке славу и богатство, но в любви Зыкиной отчаянно не везло — мужчины ее предавали, бросали ради других женщин и использовали в корыстных целях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее певец Прохор Шаляпин сравнил творчество артисток Аллы Пугачевой и Людмилы Зыкиной.