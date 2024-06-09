Гусейн Гасанов попал в скандал из-за подаренной машины с розами

Подписчики возмутились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подарком блогера Гусейна Гасанова, преподнесшего девушке грузовик с 10 тыс. розами.

«Как флорист я вас 19 минут уже ненавижу. Эх. Цветочки. Были такие красивые», «Свалку устроили, жалко цветы», «Самый тупой поступок, который я только видела!» «Тупо уничтожили цветы», — написали интернет-пользователи.

Накануне Гасанов опубликовал в личном блоге ролик, в котором похвастался своим подарком. В нем девушка стоит напротив машины, кузов которой полностью забит розами. Затем водитель вываливает из автомобиля все цветы, они ломаются и падают на землю. По итогу розы оказываются в куче на асфальте.

Подписчицы Гасанова заявили, что один букет был бы романтичнее, нежели подобное представление. Одна из интернет-пользовательниц подчеркнула, что обиделась бы на молодого человека за такой подарок.

В начале мая сообщалось о долгах Гасанова перед налоговой службой. Отмечалось, что блогер должен выплатить 153 млн рублей. Счета ООО «Банда фудс» заблокировали на следующий день после того, как в ФНС сообщили о своих требованиях. Фирма Гасанова занимается ресторанами и доставкой, причиной блокировки стало непредоставление налоговой декларации.

Ранее телеведущий Дибров посоветовал мужчинам устраивать интимные свидания женам.