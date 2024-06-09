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Дибров раскрыл секрет брака с молодой женой: «Скачайте порнуху»

Телеведущий Дибров посоветовал мужчинам устраивать интимные свидания женам

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров возмутился, что мужчины не стараются поддерживать страсть в отношениях со своими женами. Своим мнением он поделился в YouTube-беседе с Надеждой Стрелец.

«Скачайте порнуху в интернете. Ведь вы же делали это до ЗАГСа, так почему же сейчас этого не делаете? Проведите с ней этот субботний вечер, устройте ролевую игру», — посоветовал ведущий.

Дибров рассказал, что сам часто придумывает способы, как разнообразить отношения со своей молодой супругой Полиной. Он это делает для того, чтобы жена не смотрела на других мужчин.

«Когда она едет на кабриолете, а среди прочих машин у нее есть и он, подаренный мною на свадьбу, ей кидают записки с номерами телефонов. Ну только я знаю, куда потом уходят эти записки — в туалет», — отметил Дибров.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве, Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 14-летний Александр, 10-летний Федор и 9-летний Илья.

Ранее Гоген Солнцев рассказал, как боролся с алкоголизмом бывшей жены.

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