Стало известно о проблемах со здоровьем Аллы Пугачевой

У певицы Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем из-за высокой температуры на Кипре, где артистка сейчас находится с семьей. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Отмечается, что из-за влажности и жары у Примадонны опухают ноги. Канал заявляет, что у певицы «совсем нет сил ходить». Знаменитость планирует перебраться в Юрмалу.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. В мае певица делилась с поклонниками снимками с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком, у которого был концерт в Лимасоле.

До этого Пугачеву уже замечали в компании Тинькова в кипрском ресторане. Их снимали местные блогеры. Тогда Пугачева и Тиньков оживленно беседовали друг с другом.

10 мая посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что Алла Пугачева и другие российские артисты, прошедшие процедуру репатриации, являются гражданами еврейского государства.

Ранее Стас Михайлов назвал артиста, чье творчество не приемлет.