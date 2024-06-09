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Валерия и Пригожин отметили 20-ю годовщину свадьбы

Певица Валерия пошла на свидание с Пригожиным в честь 20-й годовщины свадьбы

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valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры со свидания с Иосифом Пригожиным, которое знаменитости устроили в честь 20-й годовщины свадьбы.

«В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие.Романтично, красиво и вкусно», — подписала артистка.

Она выложила фото с мужем рядом с большим букетом роз, который, вероятно, Пригожин ей подарил. Кроме того, певица поделилась с поклонниками роликом, в котором пара целуется, после того, как задувает свечи.

В комментариях знаменитостей поздравила певица Слава. Она рассказала, что до сих пор помнит, как была на их свадьбе и назвала праздник незабываемым. Свое поздравление исполнительница подытожила словами: «Только вперед, только вместе!»

5 июня Валерия и Пригожин поделились архивными кадрами со свадьбы. Для певицы этот брак стал третьим. Ее первым супругом стал музыкант Леонид Ярошевский, с которым она вместе переехала из Саратова в Москву. Во второй раз певица вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. В 2002 году супруги развелись, и артистка публично обвинила экс-мужа в домашнем насилии.

До брака с Валерией Пригожин был женат на Елене Соколовой. У экс-супругов двое детей: Дмитрий и Даная. А также у продюсера есть дочь Елизавета, которая родилась в его отношениях с Лейлой Фаттаховой.

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