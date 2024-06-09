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Гоген Солнцев рассказал, как боролся с алкоголизмом бывшей жены

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что тайно подмешивал экс-супруге таблетки

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Global Look Press

Шоумен Гоген Солнцев признался, что тайно давал своей экс-супруге Екатерине Терешкович таблетки. Об этом знаменитость рассказал на YouTube-шоу «Секретик».

«Я тайно подмешивал бабушке, своей бывшей жене, лекарство от алкоголизма», — заявил Солнцев.

По словам шоумена, он покупал таблетки в аптеке. Они, заявил мужчина, делали так, что при употреблении человеком алкоголя, у него «опухали руки, все начинало чесаться и появлялся понос».

«Через два месяца ей сказали во дворе алкаши, мол, тебе, наверное, что-то подмешивают. Она перестала есть с моих рук и стала пить с ними, сидеть и есть пирожки», — подытожил шоумен.

28 февраля Солнцев сообщил о рождении сына Ивана. Он опубликовал фото с детской ручкой и заявил, что сотворил «самое большое чудо на свете».

Жена Гогена Полина Давыдова — падчерица его экс-супруги, пенсионерки Екатерины Терешкович, с которой шоумен развелся в 2021 году. У женщины есть двое сыновей 17 и 18 лет от первого брака.

Не все поверили в то, что мужчина действительно стал отцом, однако тетя Солнцева Светлана Черепанова подтвердила слухи о его отцовстве и рассказала, что шоумен сам перерезал пуповину.

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