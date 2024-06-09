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Успенская вышла в свет в бриллиантах на 100 миллионов рублей

«КП»: певица Успенская выступила на ПМЭФ в бриллиантах на 100 млн рублей

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская выступила на ПМЭФ в украшениях общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Успенская спела в массивном колье в виде змеи с бриллиантами и браслете из той же ювелирной коллекции. Специалисты оценили стоимость первого украшения в 40 миллионов рублей. Они добавили, что браслет также не уступает по стоимости. Как отмечает kp.ru, ювелиры увидели на артистке серьги за 15 миллионов рублей.

Успенская призналась в беседе с изданием, что мужчины не дарят ей украшения.

«Они дарят автомобили, картины, мебель красивую и дорогую. А вот бриллианты я покупаю сама. Могу позволить: у меня много концертов и выступлений», — отметила певица.

8 июня Любовь Успенская подала иск в суд к певцу Филиппу Киркорову из-за слов артиста о «попрошайке».

К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица потребовала от артиста 10 миллионов рублей моральной компенсации. При этом адвокат Киркорова Александр Добровинский заверил, что вообще не в курсе этого судебного процесса.

Ранее певица Слава купила машину за 28 млн рублей.

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