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Стас Михайлов назвал артиста, чье творчество не приемлет

Певец Стас Михайлов признался, что не споет со Шнуровым из-за предубеждения

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Global Look Press

Певец Стас Михайлов заявил, что никогда не стал бы петь на одной сцене с фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом артист рассказал в YouTube-шоу «Звезда в ответе».

«Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», — пояснил исполнитель.

Михайлов отметил, что готов сотрудничать со многими артистами, в том числе с молодыми музыкантами. Однако есть отдельные знаменитости, чье творчество он считает для себя неприемлемым.

Конфликт звезд начался с песни «Любит наш народ» коллектива «Ленинград». В YouTube-шоу «Вопрос Ребром» Михайлов рассказывал, как в 2014 году избил Шнурова из-за нее. По словам певца, музыкант спел песню с неприятными для него словами: «Стас Михайлов, Жанна Фриске, из бетона обелиски, к манной каше две сосиски, любит наш народ». Михайлов посоветовал Шнурову больше так не делать, иначе все «закончится плохо». Шнуров не остановился, и случилась драка.

Певец уточнил, что на момент выпуска трека «Ленинграда» Фриске уже боролась с онкологическим заболеванием.

Ранее стало известно, что певец Шура купил квартиру в центре Москвы.

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