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В Саратове перенесли концерт Доры после призывов запретить выступление

В Саратове перенесли концерт певицы Доры

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@mentaldora/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Саратове перенесли концерт певицы Доры. Об этом сообщили организаторы во «ВКонтакте».

Выступление не состоится по независящим от организаторов и певицы причинам. В публикации не уточняется, по каким. Концерт перенесут на новую дату, которую объявят в ближайшее время.

«Все билеты действительны, ничего менять не нужно. Дата будет объявлена в ближайшее время. Вопросы по возврату будут обработаны в понедельник. Приносим извинения за доставленные неудобства», — заявили представители артистки.

8 июня депутат Александр Блатман призвал запретить певице Доре выступать в Саратове из-за критики СВО. По мнению политика, организатор шоу решил поступиться патриотическими ценностями в пользу материальной выгоды.

Блатман считает, что таким образом шоураннер продемонстрировал свое отношение к России и бойцам, которые проливают кровь на передовой за соотечественников. Он также выразил мнение, что своим творчеством Дора выделилась в куда меньшей степени, чем гражданской позицией.

Певица Дора начала карьеру в 2019 году, выпустив дебютный альбом «Я не коммерция».

Ранее Сати Казанова потребовала 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу».

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