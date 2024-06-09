Отец Киркорова рассказал, кто его поставил на ноги

Певец Бедрос Киркоров похвастался в шоу «Ты не поверишь!», что снова начал ходить.

92-летний Киркоров продемонстрировал свою походку. Он объяснил, что до этого ему было очень трудно передвигаться. Артист признался, что большую помощь в восстановлении ему оказала сиделка и помощница Татьяна. Женщина мотивирует его ежедневно заниматься тренировками, гимнастикой и поддерживает моральный дух певца.

«Она придет, лопухи найдет, ноги вернет. Она соображает. Военный врач! На подводных лодках работала», — поделился артист.

Киркоров добавил, что его помощница – сторонница нетрадиционной медицины.

«Она находит те таблетки, которые БАДы, а врачи — только антибиотики. Она готовит кабачок, картошку, сама делает пельмени. Все натуральные продукты. Мясо дает определенное. Свинину – не надо. Баранина, телятина, рыба», — рассказал артист.

В апреле сын Бедроса Киркорова Филипп назвал новую сиделку своего отца Татьяну прекрасным человеком. Он считает женщину доброй, внимательной и заботливой.

Артист добавил, что нынешнюю сиделку Бедрос Киркоров нашел самостоятельно. И теперь женщина ежедневно отчитывается перед Киркоровым о том, как его отец ест, сидит на лавочке и общается с соседями.

Ранее протеже Киркорова показала реакцию певца на пластику.