Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня рассказала о голоде на съемках экстремального шоу

Блогерша Боня заявила, что еда мотивировала участников «Выжить в Дубае» состязаться

close
100%
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с teleprogramma.pro, что участники шоу «Выжить в Дубае» испытывали голод на проекте.

Боня уточнила, что голод не был сильным из-за жары. По словам телеведущей, из-за высокой температуры у нее не было аппетита. При этом, как отметила блогерша, еда побуждала участников экстремального шоу соревноваться друг с другом.

«Конечно, еда в Дубае не была насыщенная, но это мотивировало нас на то, чтобы выигрывать состязания. Пережить это можно было», — поделилась блогерша.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Известно, что в новом сезоне приняли участие экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева, победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани, рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова.

Ранее жена Джигана назвала его хейтером реалити-шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами