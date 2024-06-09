Виктория Боня рассказала о голоде на съемках экстремального шоу

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с teleprogramma.pro, что участники шоу «Выжить в Дубае» испытывали голод на проекте.

Боня уточнила, что голод не был сильным из-за жары. По словам телеведущей, из-за высокой температуры у нее не было аппетита. При этом, как отметила блогерша, еда побуждала участников экстремального шоу соревноваться друг с другом.

«Конечно, еда в Дубае не была насыщенная, но это мотивировало нас на то, чтобы выигрывать состязания. Пережить это можно было», — поделилась блогерша.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Известно, что в новом сезоне приняли участие экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева, победитель шоу «Вызов» Торнике Квитатиани, рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова.

Ранее жена Джигана назвала его хейтером реалити-шоу.