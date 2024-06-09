Певец Шура купил квартиру в центре Москвы

Певец Шура купил себе квартиру за 70 миллионов рублей. Об этом сообщает шоу «Ты не поверишь!».

Шура приобрел недвижимость в центре Москвы. Артист взял на нее ипотеку.

Как отмечают в программе, это не первая недвижимость Шуры. Певец впервые купил квартиру более 20 лет назад за $100 тысяч. Но его выселили оттуда.

«15 лет я прожил в этой квартире. Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их», — поделился исполнитель.

Шура отметил, что не помнит, как переписал трехкомнатную квартиру на посторонних.

«Настолько я был тупой и наркоманил тогда, когда я подписывал документы. Я их правильно не оформил. Меня развели и переписали ее на другого человека», — отметил певец.

Шура также владеет трехкомнатной квартирой в элитном жилом комплексе на западе Москвы. Артист там не живет. Он признался, что сдает жилье в аренду.

В апреле Шура заявил,что никогда не раскроет секрет своей личной жизни. По словам певца, последние годы он влюблялся, мечтал, но семьи не получилось.

Ранее Шура вспомнил, что Маша Распутина спасла ему жизнь своей грудью.