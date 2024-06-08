Люся Чеботина пригрозила петь в шубе из-за закона о дресс-коде артистов

Певица Люся Чеботина пригрозила уйти со сцены или петь в шубе, если в России примут закон о дресс-коде для артистов. Ее цитирует News Media.

По мнению Чеботиной, авторы инициативы не понимают, насколько сложно и жарко выступать. Певица отметила, что от перегрева можно даже потерять сознание, и от этого могут спасти открытые наряды.

Если закон примут, пошутила Чеботина, она будет петь в шубе и стоять у микрофона без танцев.

Не так давно сценический образ певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей вызвал критику со стороны общественности. В Государственной думе предложили Минкультуры ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений.

Накануне директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев рассказал, что исполнителя критиковали в начале 1980-х из-за чересчур откровенных нарядов.

«Не нравились его слишком обтягивающие рубашки и штаны. Не нравились брюки блестящие, шевелюра слишком пышная», — вспомнил он.

Ранее Чеботина рассказала, как переживает разрывы.