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Директор Леонтьева вспомнил, как артиста осуждали за блестящие брюки

Директор Чигирев: Леонтьева осуждали за обтягивающие рубашки и штаны

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Народного артиста России Валерия Леонтьева осуждали за откровенные и яркие наряды только в начале 1980-х, рассказал директор исполнителя Борис Чигирев. Представителя артиста цитирует «Абзац».

«Не нравились его слишком обтягивающие рубашки и штаны. Не нравились брюки блестящие, шевелюра слишком пышная», — вспомнил он.

По словам Чигирева, тогда же, в районе 1982 года, на Леонтьева сделали пародию в юмористической передаче, но больше осуждения не было.

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