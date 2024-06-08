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Селин Дион рассказала, как синдром мышечной скованности мешает ей петь

Певица Селин Дион сравнила симптомы своего недуга с удушьем при пении

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Mike Blake/Reuters

Певица Селин Дион призналась, что синдром мышечной скованности вызывает ощущение удушья при попытках петь. Об этом пишет Variety.

В новом интервью артистка показала, что во время пения у нее появляется ощущение, что кто-то давит на ее бронхи и гортань, сравнив ощущения с удушьем. По словам певицы, неприятные ощущения могут быть вызваны не только пением, но и, например, готовкой. Из-за спазмов Селин Дион не может разогнуть пальцы или поменять позицию своего тела. Она добавила, что во время особо сильного приступа однажды сломала себе ребра.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила «около 40 концертов». В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

Недавно певица сообщила, что выпустит фильм о борьбе с недугом. Байопик «I am: Celine Dion» выйдет 25 июня на Prime Video. Режиссером проекта выступит номинантка на премию «Оскар» Ирен Тейлор Бродски.

Ранее Фадеев заявил о временном уходе со сцены на фоне новой фобии.

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