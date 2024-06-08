Фадеев заявил о временном уходе со сцены на фоне новой фобии

Продюсер Максим Фадеев заявил о временном уходе со сцены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Фадеева, он приостановил концертную деятельность до 2025 года.

«В 2025 году я дам 10 концертов, скоро откроем продажи и будет точный список городов. Завтра расскажу о том, почему я не даю концерты в этом году и про свою недавно обнаруженную фобию», — пообещал он.

Кроме того, он пообещал выпустить интервью о новых солистках Serebro и поиске солистки в новый проект «Глюк'оZа».

Накануне Максим Фадеев записал гимн для фонда «Защитники Отечества».

«[Гимн] важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей. Все они знают: страна обязательно окружит их заботой и почетом», — заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Ранее Юлия Барановская обрадовалась обсуждению семейных ценностей на ПМЭФ.