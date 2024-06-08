Юлия Барановская обрадовалась обсуждению семейных ценностей на ПМЭФ

Телеведущая Юлия Барановская обрадовалась тому, что гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждают семейные ценности. Об этом пишет The Voice.

«Я очень рада, что наш культурный код настолько силен, что мы сейчас сидим здесь и обсуждаем традиционные семейные ценности. Это говорит о нашем ДНК», — подчеркнула Барановская.

Артистка напомнила, что выросла в многодетной семье. По словам бывшей жены Андрея Аршавина, в те времена многие стеснялись иметь большое количество детей, теперь же это повод для гордости. Барановская убеждена, что такие тенденции говорят о возрождении культурного кода России.

«Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем. Невозможно западным влияниям взять и избавить тебя от культурного кода», — отметила Барановская.

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