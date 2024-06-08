«Я не Телегина»: Пелагея поскандалила на ПМЭФ

Российская певица Пелагея поскандалила перед своим выступлением на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает NEWS.ru.

На именной табличке она была подписана как «Полина Телегина». Артистка отчитала организаторов, перепутавших ее имя и подписавших ее фамилией бывшего мужа. Она потребовала заменить указатель на «Пелагею Ханову», дав понять, что теперь хочет пользоваться своей девичьей фамилией.

«Я не Полина и не Телегина! Я Пелагея», — заявила она.

Один из журналистов также назвал певицу Полиной.

«Я не Полина, что же это такое», — возмутилась Пелагея.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка.

Пелагея отметила, что дочь ждала путешествия — «собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан». Однако семья узнала, что отец подписал документ о запрете ребенка на выезд из РФ уже в аэропорту Шереметьево. Он не уведомил об этом заранее.

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