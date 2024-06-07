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В трех столичных театрах назначили новых руководителей

Машков, Герасимов и Богомолов возглавили театры «Современник», Сатиры и Виктюка

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В трех столичных театрах назначены новые руководители. Владимир Машков возглавил «Современник», художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театр Романа Виктюка перешел под руководство Константина Богомолова. Об этом сообщил Департамент культуры Москвы.

Отмечается, что все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента культуры Алексея Фурсина, в ближайшее время пройдут встречи руководителей с труппами театров.

Также он выразил благодарность предыдущим руководителям театров за проделанную в непростые времена работу.

В пресс-службе столичного Депкульта отметили, что для ведущего театра Москвы выбрали соответствующего руководителя — талантливого актера, режиссера и театрального управленца с несгибаемым характером и железной волей. Такой же была и Галина Борисовна Волчек.

Комментируя назначение Евгения Герасимова, в ведомстве напомнили, что Театр Сатиры был первым театром, куда Герасимова пригласили после окончания Щукинского училища. В дальнейшем его связывала дружба с Александром Ширвиндом.

Константин Богомолов, пришедший в 2019 году в Театр на Бронной, показал себя как эффективный руководитель и творческий лидер, многократно улучшив за эти годы все показатели работы театра и сделав его одним из самых заметных и популярных мест культурной Москвы, добавили в Депкульте.

Владимир Машков отметил, что предстоит большая работа. Он подчеркнул, что Театр Олега Табакова и «Современник» связаны одной эпохой, именами одних и тех же создателей, смыслами, задачами.

В его планах — развитие русского психологического театра.

«Театр должен держать руку на пульсе времени. А психологический театр — это театр, центром которого всегда являлся и будет являться артист», — поделился Машков.
Константин Богомолов сообщил, что намерен сделать Театр Романа Виктюка точкой притяжения для москвичей и гостей столицы.

Евгений Герасимов сообщил, что на посту худрука «Сатиры» планирует поставить в числе первых спектакль «Женитьба Фигаро».

Помимо этого, Депкульт принял решение о присоединении сцены на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.

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