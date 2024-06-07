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Звезда «Переводчика» о своей слепоте: «Это выгодно»

Актер Джейк Джилленхол заявил, что слепота помогает ему в профессии

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Актер Джейк Джилленхол признался, что юридически считается слепым. Его слова передает издание The Hollywood Reporter.

«Я никогда не знал ничего другого. И по утрам могу побыть с самим собой, прежде чем надеть очки», — заявил звезда «Переводчика».

По словам Джилленхола, он с 6 лет носит корректирующие линзы, поскольку при рождении у него выявили косоглазие, которое с возрастом прошло. Однако с тех пор у актера снижена острота зрения, которая при этом помогает ему в профессии. Актер признался, что иногда «это выгодно». Джилленхол рассказал, как при работе над фильмом «Левша» в 2015 году специально отказался от линз, чтобы более правдиво изобразить внимательное слушание собеседников.

В конце января Джилленхол сорвал съемки дорогостоящего фильма «Внезапно». Он требовал от команды фильма спать в машинах, чтобы не заразить его коронавирусом в отеле, читал свою роль голосом диснеевского скунса и искупался голым в ледяном океане, когда прибыл на съемочную локацию на побережье. Режиссер проекта Тома Бидеген потребовал остановить съемки из-за поведения актера.

Ранее актер Дауни-младший заявил о готовности вернуться к роли Тони Старка.

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