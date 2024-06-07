Гагарина объяснила, почему не считает Градского своим учителем

Певица Полина Гагарина раскрыла свое отношение к композитору Александру Градскому, с которым работала вместе в шоу «Голос». Ее слова передает издание NEWS.ru.

«Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит», — призналась исполнительница.

При этом артистка завила, что не считает Градского своим непосредственным учителем в профессии, поскольку сотрудничала с ним всего два сезона на проекте.

Недавно Гагарина назвала себя жертвой в судебной тяжбе из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя. Знаменитость посетовала, что ей пришлось на протяжении трех лет судиться с Ольгой Кормухиной. Она добавила также, что коллега оказалась единственной, кто оказался недоволен кавером на популярный трек. Гагарина пояснила, что получила разрешение на исполнение песни от семьи барда.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Артистка выразила уверенность в том, что коллега присвоила аранжировку, созданную ею и музыкантом Алексеем Беловым в 2011 году.

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