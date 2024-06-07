Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гагарина объяснила, почему не считает Градского своим учителем

Певица Полина Гагарина не стала называть Градского своим учителем

close
100%
Пресс-служба Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина раскрыла свое отношение к композитору Александру Градскому, с которым работала вместе в шоу «Голос». Ее слова передает издание NEWS.ru.

«Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит», — призналась исполнительница.

При этом артистка завила, что не считает Градского своим непосредственным учителем в профессии, поскольку сотрудничала с ним всего два сезона на проекте.

Недавно Гагарина назвала себя жертвой в судебной тяжбе из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя. Знаменитость посетовала, что ей пришлось на протяжении трех лет судиться с Ольгой Кормухиной. Она добавила также, что коллега оказалась единственной, кто оказался недоволен кавером на популярный трек. Гагарина пояснила, что получила разрешение на исполнение песни от семьи барда.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Артистка выразила уверенность в том, что коллега присвоила аранжировку, созданную ею и музыкантом Алексеем Беловым в 2011 году.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс вернется в шоу-бизнес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами