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Семья Заворотнюк ответила на слухи о пребывании актрисы в хосписе

Родные актрисы Заворотнюк заявили, что она не жила в хосписе

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Алексей Майшев/РИА Новости

Семья Анастасии ответила на слухи о пребывании актрисы в хосписе в последние дни жизни. Новое обращение близкие опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — утверждают в семье звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Накануне семья актрисы отдельно отметила поддержку от монастырей, которые молились о здравии актрисы. Близкие поблагодарили фанатов за то, что те видели в Заворотнюк «не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность».

Ранее гримерша Заворотнюк рассказала о предвестниках рака у актрисы.

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