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Везунчик и перевоспитанный: названы популярные типажи российского кино

Гендиректор «Газпром-медиа» Жаров: везунчик — самый популярный типаж в кино в России

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Кинокомпания «Централ Патнершип»

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на сессии «Образ героя. Как современный кинематограф и медиа отвечают на запрос государства и общества» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о новом исследовании холдинга. Его цитирует ТАСС.

Исследование проводится с марта 2024 года, чтобы выявить самые яркие и любимые зрителями образы героев в кино и сериалах. В рамках исследования были опрошены авторитетные эксперты в области кино и произведен анализ вышедших в последние 40 лет популярных фильмов и сериалов.

На основе первых выводов специалисты холдинга определили несколько наиболее популярных типажей героев, или «кодов».

«Первый код — это «везунчик». Вера русского человека в чудо бесконечна. И поэтому и «Бременские музыканты», и «Летучий корабль», и «По щучьему велению» — это хиты кинопроката. И я думаю, так будет всегда», — сказал Жаров.

Вторым типажом он назвал «перевоспитанного», как в фильме «Холоп», третьим — «человека из народа», защищающего свои интересы, семью и Родину.

«Следующий герой — это «герой поневоле». Живет простой человек, оказывается в критической ситуации — и становится защитником», — сказал он.

Самый большой запрос у зрителей, уточнил Жаров — на современного Большого Героя, который бы пришел на смену героям прошлого, в пример которых он назвал Штирлица.

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