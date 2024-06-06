Пикник «Афиши» обновил лайнап и анонсировал активности

Пикник «Афиши» обновил лайнап и анонс активностей, сообщает пресс-служба компании.

Так, 3 августа на московскую сцену выйдут PHARAOH, рэпкор-проект Василия Вакуленко RABOCHIY GORODOK, Сюзанна и ALON.

4 августа в Москве выступят инди-поп артист cold carti, электронный live-band Никиты Стеблина Symbol, r'n'b проект Бикей Декада, автор трека «Проблема с головой» ONATIVE, фолк-рэп-музыкант LeanJe, а также шоу Kito Jempere Orchestra с участием БАЗАР, TIM AMINOV, Beautiful Boys, LAVBLAST и других музыкантов.

В Питере 10 августа на сцену выйдут Сюзанна, герои отечественного инди «Буерак», Минаева, Kito Jempere Orchestra и ALON, а на следующий день — Symbol, Бикей Декада, LeanJe, cold carti и инди-поп певица Тося Чайкина.

Также в «Афише» рассказали, что гости площадки «Московский спорт» Департамента спорта в «Лужниках» смогут поиграть в стритбол или заняться воркаутом и сайклингом. Кроме того, для посетителей пройдет занятие по йоге в гамаках вместе с командой I-YOGA, а также фитнес-заянитие вместе с клубом Reshape. Помимо этого, гости смогут поиграть в настолки от «Мосигры».

Также в программе фестиваля — выступление подопечного Фонда Хабенского с одним из артистов «Пикника», зона нетворкинга для поиска новых знакомств и единомышленников вместе с женским комьюнити «Забуйки». Кроме того, «Пикник» совместно со студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ создадут в «Лужниках» авторские интерактивные арт-объекты.

В Санкт-Петербурге гости фестиваля сходят на выставку «Как пахнет советское детство?» от Музея игровых автоматов, увидят экспозицию независимой ресайкл-галереи «Par Nik» и поучаствуют в театрализованной экскурсии «Лето. Театр. Дача» от Музея театрального и музыкального искусства. Свои активности на фестивале готовят студия Reshape, комьюнити «Забуйки», яхт-клуб «Сила ветра». В северную столицу также привезут арт-объекты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

Также будут представлены на маркете более 50 локальных брендов в Москве и более 20 — в Петербурге.

Команда «Пикника» готовит программу отдыха для малышей, детей и подростков и организует комфортное пребывание на фестивале гостей всех возрастов. Юные участники «Пикника» получат в подарок welcome-паки.