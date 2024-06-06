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Бородин о своей агентуре в шоу-бизнесе: «Я владею информацией по любому артисту»

Глава ФПБК Бородин признался, что владеет информацией по любому артисту

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Телеграм-канал «Виталий Бородин»

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин признался, что у него есть информация о каждом представителе шоу-бизнеса. Об этом он рассказал в интервью ИА Регнум.

По его словам, этому способствует его агентура.

«Конечно, по шоу-бизнесу я владею информацией любой. По любому артисту. По любому блогеру. По большому счету, когда мы пишем какие-либо обращения, мы сначала анализируем, смотрим, собираем информацию свою и только после этого принимаем решение отправлять (обращение. — Прим. ред.) или нет», — сказал он.

Бородин отметил, что информация, которую передают сознательные граждане, может предотвратить преступление. По его мнению, таких людей важно беречь, потому что они помогают решать важные задачи.

4 июня Виталий Бородин говорил, что законопроект о запрете на ношение никабов в России не учитывает традиции отдельных регионов, а потому грозит межнациональным конфликтом. Он выступил против инициативы, призвав ее авторов посетить Кавказ. Речь шла о законопроекте вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Он предусматривает возможность вводить запрет на никабы в школах, если большинство родителей учеников поддержат это решение. По мнению Бородина, документ нанесет удар по культуре жителей кавказских республик.

Ранее Бородин заявил, что участники СВО отказываются от подарков Киркорова.

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