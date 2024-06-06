Сысоева и Стоун рассказали, что их сблизило

Блогер и спортсмен Саша Стоун признался в интервью Hello!, что возлюбленная, актриса Надежда Сысоева, зацепила его добротой, заботой и искренностью.

Стоун отметил, что Сысоева его отлично понимает. Он считает доверие и понимание залогом крепких отношений. Блогер уточнил, что в начале романа у них были сложности, однако им удалось их преодолеть с помощью разговоров.

«Надя полностью меня приняла. И, если честно, я такого еще никогда не чувствовал — человек максимально разделяет мои жизненные цели и ориентиры. Это очень ценно», — поделился спортсмен.

Стоун отметил, что Сысоева остается с ним рядом как в хорошие, так и непростые моменты. Он вспомнил, как резко потерял сознание. По его словам, тогда возлюбленная испугалась, но не отходила ни на шаг, проявляя помощь, поддержку и заботу.

«А я понимаю, что рядом с Сашей впервые не волнуюсь о будущем и могу быть сама собой: рассеянной, капризной, замороченной или грустной. Он принимает меня такой, какая я есть. Как и я его. И мы вместе делаем друг друга лучше», — рассказала Сысоева.

Ранее Саша Стоун рассказал, что вышел на новый уровень отношений со своей возлюбленной.