Звезда «Ворониных» стала жертвой мошенников

Актриса Екатерина Волкова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что ее обманули мошенники на 50 тысяч рублей.

«Этот человек продолжает выкладывать. Мы и так, и сяк. Невозможно найти, где он. Но я верю в карму, что таким людям это возвращается», — возмутилась звезда «Ворониных».

Она пояснила, что увидела на одном из сайтов объявление о продаже премиального собачьего корма по хорошей цене. Актриса перевела продавцу деньги за еду для питомцев, после чего мошенник пропал. Волкова подчеркнула, что жертвами оказались еще порядка 140 человек. Один из обманутых покупателей отдал злоумышленнику 500 тысяч рублей.

Екатерина Волкова отметила, что ей нужен был корм, поскольку знаменитость курирует несколько приютов для бездомных животных. По словам артистки, сейчас у нее около двухсот хвостов, которым нужна помощь. У Волковой также есть собаки дома: подаренный супругом пес породы акита-ину, питомец из приюта и тот, которого знаменитость нашла на улице в тяжелом состоянии.

В конце мая лжеучастник «Битвы экстрасенсов» обманул москвичку на 70 тысяч рублей. Девушка нашла аккаунт Артема Краснова, который позиционирует себя как вампир и обладатель экстрасенсорных способностей. Владелец профиля предлагал свои услуги по высасыванию талантов и энергии из людей. Ольга записалась на личный прием, после чего перевела ему деньги несколько раз.

Ранее стало известно, что с Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за «В мире животных».