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В России создадут медиафраншизу о русских супергероях: «Видим большой потенциал»

Писатель Сергей Лукьяненко создаст русских супергероев для «Союзмультфильма»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Киностудия «Союзмультфильм» и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко работают над медиафраншизой с русскими супергероями, рабочее название которой «Орден Алой звезды». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета директоров студии Юлиану Слащеву.

«Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями», — пояснила она.

Слащева отметила, что за основу создатели взяли уже существующие образы из российской истории, культуры и литературы. Их переосмыслили, наделив новыми чертами. В качестве примеров женщина назвала таких героев, как Левша, Аэлита, Семен Дежнев, инженер Гарин и Ихтиандр.

Она подчеркнула, что киностудия видит большой потенциал в новом проекте. По словам Слащевой, зрители встретят во вселенной, в том числе, знаменитых отечественных ученых и исследователей. Разработкой занялся Сергей Лукьяненко вместе с писателем-фантастом Сергеем Волковым.

Недавно режиссер фильма «Майор Гром: Игра» Олег Трофим признался, что команда проекта ждет возможности шагнуть дальше и поделиться со зрителями историями других персонажей из вселенной российского издательства Bubble. Он заявил, что по отечественным комиксам можно снимать картины еще десятилетия.

Ранее сообщалось, что Минкульт РФ изменит правило выдачи прокатных удостоверений.

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