Певица Слава похвасталась новым автомобилем

Певица Слава похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что купила новый автомобиль.

Слава приобрела синий полноразмерный пикап марки Ford. Стоимость машины составляет 32 миллиона рублей. По словам артистки, ей сделали скидку. Певица приобрела автомобиль за 28 миллионов рублей.

Слава начала свою музыкальную карьеру в 2002 году. В 2004-м она выпустила свой первый студийный альбом «Попутчица». Она является лауреаткой премий «Песня года» и «Золотой граммофон».

В июне стало известно, что Слава приобрела недвижимость в Москве. Она купила квартиру с панорамными окнами в элитном комплексе в Пресненском районе. Само жилье находится на 33-м этаже. Всего в квартире четыре комнаты без ремонта. Метраж — 129,9 квадратных метра. Окна артистки выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

По данным Telegram-канала «Звездач», застройщики оценили квартиру в 119,3 миллиона рублей.

В декабре 2022 года Слава рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Причиной расставания стало то, что Данилицкий проводил время с проститутками в ночном клубе. В июле супруги помирились. Бизнесмен снова сделал предложение певице, однако та его пока не приняла.

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