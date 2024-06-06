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Звезда «Дневников вампира» вышла на связь после операции

Актриса Нина Добрев призналась, что операция после аварии прошла успешно

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nina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) несколько снимков из операционной палаты, поблагодарив поклонников за поддержку.

«Операция прошла успешно! Спасибо всем, кто посылал добрые сообщения, мысли, молитвы и свое хорошее настроение. Я чувствую поддержку и позитивную энергию», — написала знаменитость.

К своему посту актриса приложила фотографию, на которой она, покрытая одеялами, лежит на операционном столе. Звезда улыбается на камеру и показывает большой палец вверх. На другом снимке Добрев сделала селфи в больничном халате и с медицинской шапкой на голове.

20 мая Нина Добрев сообщила, что госпитализировали. Актриса попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Звезда опубликовала фото, на одном из которых была запечатлена сидя на транспорте. На другом снимке знаменитость лежала на больничной койке с гипсом и шейным бандажом.

Нина Добрев прославилась благодаря роли Елены Гилберт / Кэтрин Пирс в сериале «Дневники вампира». Проект о любовном треугольнике девушки и двух вампиров выходил в эфир на телеканале The CW с 2009 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что супруга Левкина Марина советовала мужу подтянуть ягодицы у хирурга.

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