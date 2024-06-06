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Бородина объяснила, почему не отдыхает в Европе с детьми

Телеведущая Бородина заявила, что ей нравится отдыхать в Европе с друзьями

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей некомфортно отдыхать в Европе с детьми.

Бородина объяснила, что пляжные курорты Европы не подходят по условиям для отпуска с дочерями. При этом телеведущей нравится там гулять и отдыхать с друзьями.
«В Форте ездила, там отвратительное море! На Лазурке с детьми что делать? Ну, можно снять виллу на Капри или на Сардинии, но опять же, постоянно искать развлечения», — отметила знаменитость.

Бородина уточнила, что предпочитает Турцию для отдыха с детьми. По словам телеведущей, она выбирает такие отели, в которых было бы все и не возникала бы необходимость выходить за территорию гостиницы.

«Детям не надо придумывать развлечения и 24/7 сервис», — поделилась телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Бородина пожаловалась на болезнь и аллергию.

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